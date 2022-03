Six chemins de croix pour enfants

"Laissez venir à moi les petits enfants" : voilà une parole de l'Evangile propre à encourager les enfants à s'approcher de Jésus ! L'un des moyens les plus touchants pour y parvenir consiste à leur présenter sa douloureuse Passion. Les sept chemins de croix de ce livret ont été composés dans ce but. Les cinq premiers s'adressent à des enfants de huit à treize ans, le dernier à des jeunes de quatorze à dix-huit ans. Ils différent les uns des autres par leur longueur et par les sujets abordés. Des illustrations ont été insérées avant chaque station du premier chemin de croix pour capter l'attention des enfants et leur permettre de s'imprégner de la scène correspondante. En les parcourant, ils seront amenés à mieux aimer Jésus et sa sainte Mère. Ils y puiseront des forces spirituelles pour affronter sereinement les épreuves de la vie.