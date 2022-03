Sept chemins de croix pour adultes

Les chrétiens ont toujours eu à coeur de parcourir les stations du chemin de la croix depuis le palais de Pilate où Jésus-Christ a été condamné à mort jusqu'au sommet du calvaire où il a été crucifié, puis enseveli. Le carême étant le moment idéal pour développer cette dévotion, ce livret présente sept chemins de croix pour chaque vendredi de cette période liturgique. Deux d'entre eux commentent les Evangiles, trois ont pour thème respectivement : la Rédemption, l'espérance et la charité, un autre la famille, et enfin le dernier a pour objet de prier pour les prêtres. Chaque station est présentée en une page. Elle commence par une citation de la sainte Ecriture, se poursuit par une méditation et s'achève par une prière. En les méditant, les fidèles se sentiront encouragés à mieux aimer le divin Sauveur et à porter courageusement leur croix à sa suite.