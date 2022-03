Après la césarienne... un chemin de guérison pour la maman et l'enfant

Un ouvrage essentiel pour briser le silence autour de la césarienne et permettre une compréhension, une acceptation et une guérison de la blessure physique, émotionnelle, énergétique et relationnelle. Un livre inédit et nécessaire à propos d'un acte chirurgical qui concerne une naissance sur cinq en France, et qui est très souvent subi en silence par la femme. L'auteur, ostéopathe spécialisé dans la prise en charge globale des cicatrices, propose d'aider les femmes à sortir de ce silence avec de véritables propositions thérapeutiques douces pour guérir la femme et la mère, et réparer le lien mère-enfant. Qu'il s'agisse d'une césarienne en urgence, programmée ou désirée, il y a toujours le sentiment de " quelque chose qui manque " et une blessure physique qui a des répercussions profondes. Cet ouvrage propose d'en prendre soin et donne les pistes pour amorcer le travail de retrouvailles et de réconciliation avec soi-même. Qu'est-ce que la césarienne ? Quelles sont ses conséquences sur le plan physique, émotionnel, énergétique et relationnel ? Quel sens lui donner ? Quelles blessures cette cicatrice cache-t-elle parfois ? L'auteur explique en détails ce qu'est la césarienne sur le plan physiologique, puis propose de découvrir la technique novatrice de l'harmonisation globale des cicatrices qui permet une prise en charge holistique des conséquences de la césarienne et conduit à vivre un véritable " accouchement énergétique " et un ré-empuissancement de la femme. De nombreux récits et témoignages de femmes viennent étayer l'ouvrage, qui est mis en images par l'illustratrice Esther Loubradou. La trentaine de planches BD qui accompagnent l'ouvrage peuvent se lire comme un résumé de celui-ci.