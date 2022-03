Sciences économiques & sociales. Edition 2022

Cet ouvrage s'adresse aux futurs bacheliers préparant le Grand Oral de sciences économiques et sociales. Ils trouveront des conseils pratiques pour maîtriser cette épreuve orale, des sujets traités accompagnés de questions susceptibles d'être posées par le jury et des liens possibles entre sujet et projet professionnel. Ce guide permet de préparer les élèves au Grand Oral de SES tout au long de l'année. Il propose des sujets répondant au programme de SES traités de façon claire et structurée pour que l'élève puisse retrouver facilement lors du passage à l'oral les arguments clefs, les étapes majeures du raisonnement et les exemples probants. Chaque sujet est accompagné des questions susceptibles d'être posées par le jury au moment du Grand Oral, des liens à évoquer entre le sujet et le projet professionnel de l'élève et des concepts et notions à maîtriser. Cet ouvrage fournit également des conseils pratiques sur la communication verbale et non verbale afin que chaque élève puisse aborder cette épreuve de façon sereine.