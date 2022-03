Je dessine des kokeshi kawai

En quelques traits et étapes simples, apprenez à dessiner tout un univers kawaii autour des kokeshi, ces poupées japonaises traditionnelles trop mignonnes. Plus de 40 personnages, 20 animaux, 35 éléments de décor et 40 motifs typiquement japonais à combiner pour créer cartes d'anniversaire, de voeux, postales et marque-pages en tout genre. A vos crayons, lancez-vous !