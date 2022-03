Gardien de la paix. Tout-en-un. Externe, interne et 3e concours. Catégorie B, Edition 2022

Tout pour réussir les concours externe et interne de gardien de la paix en 2022-2023 ! Afin de réussir toutes les épreuves des concours de gardien de la paix (externe et interne) : - Cas pratiques - Tests psychotechniques - Epreuves sportives - Questions-réponses interactives - Entretien avec le jury - Langue étrangère (anglais) ce livre propose une préparation complète grâce à : - des informations sur le concours, le métier ; - des journées de travail types ; - des témoignages ; - une auto-évaluation ; - des plannings de révisions ; - une méthode avec les bons réflexes à adopter ; - tout le cours synthétique pour faciliter la mémorisation ; - des fiches sur l'environnement professionnel du futur gardien de la paix et sur ses missions (déontologie, armement, etc.) ; - plus de 250 entraînements et 5 annales corrigées dans la perspective et avec les exigences du concours ; - 3 simulations d'entretien (concours externe et interne) avec 80 questions possibles commentées du jour J à l'oral. + OFFERT : 20 tutos pour décrypter les tests psychotechniques + fil d'actu mois par mois