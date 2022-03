On va dans le mur

Luc Julia lance un cri d'alerte : l'IA et le progrès technologique doivent être mis au service de l'avenir de la planète ! Il n'est pas encore trop tard ! C'est le cri que lance Luc Julia à tous ceux qui désespèrent de l'avenir de la terre. Spécialiste mondialement reconnu de l'intelligence artificielle et de l'innovation technologique, inventeur infatigable et esprit positif, il veut nous alerter mais en même temps nous mobiliser autour d'un bon usage de l'outil technique, facteur de progrès s'il est pensé dans l'intérêt général. A coup sûr, nous fonçons dans le mur : la planète est en danger. Ce terrible constat n'est pas simplement le fait d'experts et de scientifiques. Chacun d'entre nous commence à en mesurer la gravité dans la vie de tous les jours. Les ressources naturelles se réduisent comme peau de chagrin au regard des impératifs de notre modèle de croissance, nos sociétés sont donc confrontées à un défi mondial qui nous invite à changer de logiciel et à réinventer la vie. Sur terre. Maîtrisée et vertueuse, la technologie peut enrayer cette logique d'autodestruction. Au pied du mur et sous fortes contraintes, elle rend possible un projet de société solidaire et humaniste. L'ouvrage propose au lecteur d'innombrables gestes simples et responsables, à la manière d'un carnet de bord confiant et optimiste.