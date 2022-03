Oubliez les régimes ils font grossir

Les kilos qui jouent au yoyo, vous connaissez ? Un régime et ça descend ; on arrête et ça remonte, même plus haut qu'avant ! Mais alors, quel régime suivre pour perdre du poids durablement ? C'est justement à la notion de "régime" que Sophie Deram, chercheur en neuroscience du comportement alimentaire et diététicienne-nutritionniste, s'attaque : toute restriction alimentaire, dans le but de maigrir, est non seulement vouée à l'échec, mais elle est néfaste pour votre corps et votre équilibre. S'appuyant sur les dernières recherches en nutrigénomique (science qui étudie l'interaction entre nos gènes et la nutrition) et en neuroscience, elle propose des règles de diététique simples à mettre en pratique pour se nourrir sereinement, faire la paix avec la nourriture et s'offrir la possibilité de maigrir durablement. Plus de 70 recettes de tous les jours pour manger non pas moins, mais mieux !