Le guide Marabout de l'autonomie au potager

Qui n'a pas rêvé d'un potager qui pourrait satisfaire une famille toute l'année ? Ce guide donne toutes les informations pour se lancer : S'initier à l'autonomie : C'est une quête de sens en famille pour retrouver l'essence et le goût des choses simplesLes gestes de base : prendre soin de sol, savoir semer, faire son compost... Autant de gestes à bien connaître pour obtenir un potager abondant. Légume par légume : de la tomate à la fève, suivez les conseils pour une culture productive et suffisante pour votre famille. Hors des sentiers battus : Suivez des pistes originales pour être autonomes en fruits exotiques, en salades sauvages... Se préparer : anticiper ses cultures : planifier ses cultures, dessiner son potager et quantifier ses plantations pour obtenir des récoltes à la hauteur de vos besoins. Bricolage et système D : Un châssis, une pergola, un composteur : faites l'inventaire de ce dont vous disposez pour le réaliser vous-même !