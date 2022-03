Appelés d'Algérie

Jérôme, lycéen comme tant d'autres, découvre que son grand-père a fait la guerre d'Algérie... Mais ce dernier est victime d'un AVC et sa mémoire lui fait défaut. Le jeune homme réalise alors l'urgence de recueillir la parole des anciens combattants. Le grand-père et le petit-fils vont enquêter, ensemble, pour recoller les morceaux et réunir les souvenirs des hommes que le vétéran a croisée en Algérie... Par les auteurs d'Algériennes 1954-1962 (Marabout 2018). Ce deuxième volet retrace le parcours d'hommes pendant la guerre d'Algérie, soldats et citoyens, français et algériens en miroir au premier volet qui retraçait le destin des femmes : les personnages sont fictifs mais toujours inspirés de faits réels.