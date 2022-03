Vos dents vous parlent

Les dents nous accompagnent au quotidien et nous sont devenues si familières qu'on oublie qu'elles sont si précieuses ! Les méconnaître et les négliger peut pourtant causer beaucoup de dégâts. Maux de dos, ronflements, troubles digestifs... On découvre aujourd'hui de plus en plus de pathologies ayant leur origine dans notre bouche, mais dont le diagnostic échappe encore trop souvent aux médecins. En faisant le lien entre santé bucco-dentaire et santé globale, le Dr Catherine Rossi vous aider à déchiffrer le langage secret des dents et à mettre en place des protocoles préventifs 100% naturels, garants d'une bonne santé sur le long terme. Vos dents seront désormais vos meilleurs alliées !