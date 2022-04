Leonardo. 2e édition

Cette édition mise à jour de notre ouvrage XL est le livre le plus complet jamais réalisé sur la vie et l'oeuvre du maître de la peinture, de la sculpture, de l'architecture, de la science, doublé d'un inventeur génial. Le catalogue raisonné de ses tableaux couvre à la fois les oeuvres qui ont subsisté et celles qui ont disparu. Grâce aux agrandissements de détails, le lecteur peut admirer les plus subtils traits de pinceaux qui sont venus révolutionner l'histoire de l'art.