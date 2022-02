Guide pratique des Moxas. Tome 1, Organes et zones douloureuses

Depuis la nuit des temps, la Chine et le Japon, pays de sciences millénaires, ont su comment rééquilibrer les énergies perturbées en appliquant des moxas (petits cônes d'armoise) sur certaines zones anatomiques (points d'acupuncture). La moxibustion, par son apport énergétique yang, permet de tonifier et d'harmoniser. Il s'en suit une stimulation activant le flux constant de l'énergie dénommé qi (tchi). Ainsi, grâce à cette méthode traditionnelle, l'équilibre entre le yin et le yang est maintenu et le corps, dans son ensemble, retrouve son bien-être.