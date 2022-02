Petit traité de la joie de vivre

La joie se construit. Elle n'est pas forcément notre humeur habituelle qui, naturellement, se teinte de soucis, de craintes, de peines. La joie de vivre est avant tout le fruit d'une volonté. Une question de regard. Une affaire d'état d'esprit. Au contraire du bonheur qui est reçu et du plaisir qui est volatil, la joie de vivre naît de l'accomplissement de soi. Elle est l'interface entre son dedans et son dehors. Mais que signifie et qu'implique l'accomplissement de soi ? Marc Halévy nous rappelle que le but de la philosophie est de nous aider à mieux vivre, c'est-à-dire à vivre dans la joie. Les moyens d'accéder à celle-ci ont changé selon les époques : pour les Grecs, c'était la sagesse ; pour les Romains, l'ordre ; pour les féodaux, le Salut ; pour les modernes, la liberté. La joie est le chemin véritable de celui qui explore tous les possibles. Voilà un essai intemporel débordant d'érudition, qui nourrit tous les niveaux de l'être, écrit par un savant philosophe.