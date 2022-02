Alexis Villadiers, Christian Berguenier et Mathias Peligaud, trois hommes politiques haut placés, sont victimes d'un corbeau. La police prend l'affaire en main : qui se cache derrière ces menaces, quel est le lien entre les hommes, quel est ce secret inavouable qu'ils dissimulent sans aucun doute ? Parallèlement à cette enquête, Goody, jeune migrant afghan, survit dans un quartier dans lequel sévit un violent réseau de prostitution. Ne supportant plus la maltraitance des femmes, il s'improvise justicier. Enfin, Debbie entretient une relation épistolaire avec un certain Grégory, qui la mène dangereusement vers un point de bascule dont elle ne reviendra pas. Ces trois intrigues qui cohabitent reposent sur un lien énigmatique, un suspens en équilibre, entre fiction et réalité, entre puissance et insignifiance, entre révolte et acceptation.