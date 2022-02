La reconquête d'une identité noire. Essai

Après des siècles d'esclavage et de colonisation, comment l'identité noire a-t-elle été reconstruite ? Quels sont les acteurs qui l'ont réinventée ? Quelles sont les diverses valeurs et situations qui ont permis cette reconstruction ? La reconquête d'une identité noire est un ouvrage qui appréhendel la reconstruction de l'identité culturelle et politique en Afrique. Le retour aux racines africaines des intellectuels noirs s'est manifesté par un besoin de connaître et de faire connaître la culture africaine. Qu'ils soient africains, afro-descendants ou occidentaux, ils se sont appuyés sur les faits de l'esclavage et de la colonisation pour reconstruire cette identité.