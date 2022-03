La cabane - Interdit aux grands !, Tome 01. Enfin tranquille !

Depuis qu'ils sont séparés, les parents de Charline ne se parlent plus. Et arrive ce qui devait arriver : aucun des deux ne vient la chercher à l'école ! Qu'à cela ne tienne : Charline décide de ne retourner ni chez l'un ni chez l'autre, mais de s'installer dans la cabane au fond du jardin de sa grand-mère. Une vieille cabane en tôle et pleine de fatras, mais où, au moins, elle aura la paix ! La vie en autonomie, c'est parti !