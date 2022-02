Marseille et sa Major. Métamorphoses d'une cathédrale

420, 1420, 1720, 1893, 2020 ? : cinq dates pour découvrir l'histoire de La Major. 1600 ans d'histoire sont entre vos mains. Introduites par les belles restitutions aquarellées de Jean-Claude Golvin, rythmées chapitre après chapitre par les mêmes interrogations - le contexte historique, comment connaît-on l'histoire de la cathédrale -, les cathédrales de Marseille, la "? vieille ? " et la "? nouvelle ? " Major, se découvrent au fur et à mesure des reconstructions et de leurs décors. Au-delà de l'architecture, les collections de la Ville de Marseille illustrent pour qui sait les regarder l'histoire des Marseillais ? : depuis le début du ve siècle, face à la mer et aux activités qui en découlent, la cathédrale est au coeur de leur vie quotidienne, religieuse et économique.