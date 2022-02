Courir. De 1968 à nos jours. Tome 1. Courir sans entraves

L'objectif de cet ouvrage est d'éclairer l'évolution de la course à pied en tant que phénomène ordinaire durant les cinquante dernières années en montrant que cette pratique se transforme au rythme des mutations sociétales et notamment de la conquête progressive de l'autonomie de l'individu. L'ouvrage met en évidence trois révolutions qui ont métamorphosé la course à pied entre 1968 et 2020 et se compose de trois tomes. Le tome 1 intitulé "Courir sans entraves" traite de la première révolution de la course à pied entre 1968 et 1990 qui s'inscrit dans la société postmoderne, entre contestation et hédonisme. L'apparition du jogging, le développement des courses hors stade et le renouvellement des marathons durant la décennie 70 correspond à ce nouvel esprit qui souffle sur le monde de la course à pied, provoquant un véritable effet de rupture avec les usages athlétiques antérieurs et générant des conflits avec la Fédération Française d'Athlétisme. Elle débouche sur la construction sociale d'un nouvel univers qui se compose de modalités de pratique novatrices et d'une diversification des profils des coureurs relayées par la revue Spiridon puis symbolisées par la marque Nike. Au début des années 70, c'est une foule qui se met à courir sans entraves, empruntant des chemins divers et variés. Plusieurs événements devenus mythiques sont ainsi abordés pour illustrer la démonstration : Les cross du Figaro et du Sud-Ouest, Marvejols- Mende, Marseille Cassis, Paris-Versailles et les 20km de Paris pour les courses hors stade, les Marathons de New-York, Paris, Madrid ou encore du Médoc...