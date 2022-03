Sine saloum. Terre et mer, Sénégal

Par le texte, la photographie et un film, ce livre propose de découvrir le Sine Saloum. Cette région du Sénégal appartient à la famille des plus belles baies du monde. Une nature exceptionnelle partagée entre un milieu marin, la mangrove, des terres agricoles et une savane arborée d'où émergent des baobabs. Cet arbre de légende est détenteur de tous les secrets d'une population dont les origines remontent à la nuit des temps. Un peuple de pêcheurs, de paysans, d'éleveurs, d'artistes et de grands intellectuels dont le plus fameux fut le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Poète avant tout mais aussi homme d'Etat, il encouragea la culture. Partez à la rencontre des habitants du Sine Saloum, au coeur de cette extraordinaire nature peuplée d'oiseaux de mer et de savane. En couverture : le héron goliath.