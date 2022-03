Senegal. Instants d'années

Ce livre rassemble des photographies prises au cours de nombreuses années, nous révélant " les sens multiples du Sénégal ". Il met en perspective par le texte et par l'image une nation en pleine évolution. Ce livre aborde tous les aspects du pays de manière vivante et sensible : l'agriculture, la pêche, l'économie, l'artisanat, la musique, la vie quotidienne, la géographie, la religion... Ce pays du Sahel, pourvu de peu de matières premières, met en valeur l'accueil, l'hospitalité. Pour les Sénégalais, il n'est de vraie richesse que dans les rapports avec l'autre, l'ouverture sur le monde. C'est pourquoi ce livre donne une large part à l'humain où la jeunesse majoritaire déborde de vitalité, joyeuse et râleuse. Il montre un Sénégal vu à hauteur d'homme, dans toute sa diversité. Des instants d'années.