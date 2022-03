Le Syndrome des coeurs brisés

De nos jours, un logiciel bouleverse les moeurs du monde moderne : le programme informatique TimeWise propose à ses utilisateurs de connaître la date exacte de la fin de leur relation amoureuse. Victor et Lola, très épris l'un de l'autre, forment un jeune couple idéaliste. Mais ils découvrent, stupéfaits, qu'il ne leur reste plus que deux mois avant de se séparer. Débute alors un compte à rebours. Les soixante derniers jours de leur histoire d'amour. Un premier roman surprenant, malicieux et tendre. RFI. Une comédie littéraire qui se moque avec intelligence des travers de notre époque. La Provence. Une fable revigorante. L'Obs.