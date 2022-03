Peinture au numéro licornes. 2 tableaux avec pinceau et palette de peinture papier

Un bloc encollé avec 2 tableaux de peinture au numéro (dont un avec effet pailleté) sur le thème des chevaux et licornes. Un pinceau et 12 couleurs de palette de peinture sur papier sont fournis. L'enfant trempe son pinceau dans l'eau et le pose sur une couleur pour qu'elle se transforme en peinture ! A l'aide des zones numérotées correspondant chacune à une couleur, l'enfant est guidé dans sa création et réalise des tableaux dignes d'un artiste peintre.