The Master's Game

Pour cette dernière année de lycée, Lydia s'est fait une promesse. De nature timide et réservée, elle souhaite prendre confiance en elle et s'affirmer. A sa plus grande surprise, l'occasion rêvée se présente : elle est sélectionnée, avec quatre autres élèves du lycée, pour participer aux jeux du Master, qui se dérouleront tout au long de l'année. L'élève qui réussira tous les gages et qui se retrouvera en haut du classement se verra récompensé, en plus de gagner en popularité. Lydia espère ainsi se rapprocher de Liam, un nouvel élève dont elle est tombée sous le charme. Alors que le jeu suit son cours, le Master met en scène des gages de plus en plus étranges... Lydia parviendra-t-elle à découvrir ce qui se cache derrière ce jeu malsain ?