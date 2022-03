" Qui sont les plus ignobles ? Les monstres ou les humains ? " Même s'ils ont souvent croisé des individus qui ont cherché à les tromper ou à leur faire du tort, Bem et ses deux acolytes, continuent de sauver la ville de ses crimes afin de réaliser leur rêve : devenir humains. Cependant, leur activité est remarquée par l'organisation secrète contrôlant l'Outside : l'Assemblée invisible, qui décide de faire du trio leur cible prioritaire... Panini Manga présente le remake du chef-d'oeuvre BEM, l'homme fantôme, une oeuvre controversée, mettant en scène la cruauté de l'homme à travers l'histoire de trois fantômes. Mosae Nohara signe ici la troisième et plus récente adaptation en manga de l'anime sorti au Japon en 1968, adapté en 2006 puis en 2019.