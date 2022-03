Savage Avengers T04

La nouvelle année aurait pu bien commencer pour Conan finalement libéré de prison par Deadpool, mais c'était sans compter l'attaque de Knull. Finalement, les deux anti-héros étaient à l'abri sur Ryker's Island ! Conan acceptera-t-il d'accomplir une mission pour les mutants de Krakoa en sauvant Tornade et Cyclope, sous l'influence du Roi en Noir ? Savage Avengers est la série qui intègre Conan à l'univers Marvel. Encore une fois, le célèbre barbare va s'allier aux héros les plus inattendus, comme Deadpool et Ghost Rider... et même à certains vilains tel le Rhino !