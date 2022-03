Onze grands noms du thriller français nous font toucher le noir, jusqu'au creux de l'âme... Solène Bakowski, Eric Cherrière, Ghislain Gilberti, Maud Mayeras, Michaël Mention, Valentin Musso, Benoît Philippon, Jacques Saussey, Laurent Scalese, Danielle Thiéry, Franck Thilliez. Ces onze auteurs prestigieux, maîtres incontestés du frisson, nous entraînent dans une exploration sensorielle inédite autour du toucher. Avec eux, vous plongerez dans les plus sombres abysses, effleurerez la grâce et l'enfer d'un même geste, tutoierez l'horreur du bout des doigts... Des nouvelles inédites pour autant d'expériences tactiles, éclectiques, terrifiantes et toujours surprenantes. Oserez-vous frôler le noir d'aussi près ? " Ce qui est certain ici, c'est que chacun des auteurs y a mis de l'originalité, de la hardiesse, de la fantaisie, de l'étrangeté mais aussi de la cocasserie, de l'humour et surtout du talent ! " Collectif Polar, Babelio " Pour le cru 2021 des Sens au Noir, que du bon. Si ce n'est déjà fait, filer vous procurer cet ouvrage collectif ! " Yannick P. , Polar. Zonelivre