Triple Galop - tome 01 + cahier

Séances de mise en forme, toilettage, promenades dans les bois. Eh oui, la plus belle conquête du cheval, c'est bien l'homme ! Ce ne sont pas les personnages hauts en couleur de cette BD qui le démentiront. Souvenez-vous, vous les avez sûrement déjà croisés. Il y a Monique, la monitrice du club hippique, pas très féminine, râleuse mais sympa ; son frimeur de fils Roméo, qui rêve d'être un grand champion de concours hippique ; Maud, amoureuse inconditionnelle des équidés, même quand il y a une litière à changer ; Céline qui, elle, préfère les cajoler que les monter ; et Bébert, l'emblématique palefrenier qui a toujours vécu "dans" les chevaux. Des chevaux fièrement représentés par Mascotte, le poney facétieux, Blanche Neige la jolie jument ou Ramsès le crack. Amoureux des chevaux, pas d'hésitation ! Tous en selle pour Triple Galop, la seule et unique BD très à cheval sur l'humour !