De Sedan à Sedan. Une histoire de l'armée française 1870-1940

La seule histoire de l'armée française de 1870 à 1940. Voici, rassemblés en un seul volume, les textes de la nouvelle édition revue, corrigée et augmentée du grand livre du général André Bourachot. L'Histoire de l'armée française entre les deux grandes défaites qui l'ont marquée de façon indélébile, est menée ici de la façon la plus détaillée et scrupuleuse qui soit. De la défaite des armées de Napoléon III à l'armistice de juin 1940, toutes les armes, tous les chefs de corps, toutes les évolutions tactiques sont passés en revue. André Bourachot est général de corps d'armée, breveté de l'enseignement militaire supérieur, ancien auditeur du Centre des hautes études militaires et de l'Institut des hautes études de la défense nationale. Il est l'auteur de nombreux ouvrages d'histoire militaire.