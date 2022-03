la nouvelle révolution culturelle

Exaspérée par le climat actuel sur fond de révisionnisme historique permanent, de renversement des statues et de réécriture de l'histoire, Anne-Sophie Chazaud fait un parallèle très éclairant avec la tristement fameuse "révolution culturelle" chinoise de 1966, durant laquelle Mao Tse-Toung, pour faire diversion devant les échecs sanglants de sa politique, avait proscrit tout ce qui relevait de l'ancienne Chine, musées, livres, monuments, jugés "bourgeois" et oppressifs. Pour Anne-Sophie Chazaud, la responsabilité de la dégradation accélérée de l'intelligence collective dans notre pays est partagée entre les dirigeants élus et les grandes institutions culturelles (ministère, musées, universités, syndicats, etc. .), prêts à abattre la civilisation occidentale par paresse, par pseudo- affranchissement iconoclaste et surtout par idéologie.