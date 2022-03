Je suis Morbius

Michael Morbius, prix Nobel de chimie, voit sa vie basculer lorsqu'il découvre qu'il est atteint d'une maladie incurable du sang. Il réussit à trouver un remède mais subit des conséquences qui font de lui un vampire... Parfois allié de Spider-Man, parfois son adversaire, Morbius est l'un des personnages les plus fascinants et les plus mystérieux de l'univers du Tisseur. La collection MARVEL ANTHOLOGIE propose une sélection d'épisodes et des articles permettant de découvrir le personnage sous toutes ses facettes, depuis sa création en 1971.