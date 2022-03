Squish Game

Que se passe-t-il quand on n'a plus un rond dans ses chaussettes trouées ? Généralement pas grand chose... Mais lorsqu'un sadique a l'idée d'offrir de l'argent pour jouer à des jeux stupides, l'humain ne déçoit pas, et ils sont plusieurs à accourir... Pétanque ou Echecs, Marelle ou Chifoumi, qui prendra le risque de se faire latter les parties pour quelques billets ?