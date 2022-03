Inconditionnelles

"Venez ! Elles sont là ! " La capitaine Silke Valles et son équipe viennent d'investir une maison délabrée sur les hauteurs d'Annecy. Au sous-sol, une des trois fillettes enlevées dix jours auparavant gît, inconsciente, dans une baignoire remplie de glace. Les deux autres sont recroquevillées à côté, terrifiées mais indemnes. Le ravisseur a été abattu dans l'assaut, l'affaire est donc officiellement close. Et pourtant, insidieusement, d'indice en indice, une interrogation fait son chemin dans l'esprit de la capitaine Valles, mais aussi dans celui de Garance, Cora et Blandine, les mères des trois fillettes : et si ça n'était pas fini ?