Tunis, trois ans après le Printemps arabe, les espoirs de la Révolution et des lendemains qui chantent se dissipent, mais Anis et sa nièce Charifa, eux, y croient encore et ne manquent de rien. Eduqués, urbains, cosmopolites, ils travaillent chez Telemarket, le géant tunisien du marketing en ligne. Anis est directeur adjoint de l'entreprise et Charifa une jeune employée brillante. Leur talent tient dans l'écriture de ces dialogues à choix multiples, construits pour obtenir le consentement des clients, orienter les décisions commerciales ou les choix électoraux. Dans notre société de fictions, gouvernée par les narrations, leur savoir-faire s'arrache. Comme personne, ils savent orienter ces flux d'émotions qui charient rêves de consommateurs, craintes mondiales et soucis de réputation. Tout devrait leur sourire, mais la soudaine disparition de Charifa déchire le voile et les promesses de bonheur. Elle réapparaît mystérieusement à des milliers de kilomètres de Tunis, en Irak, au sein d'une cellule chargée du recrutement en ligne des candidats européens au djihad. Le talent de Charifa y devient une arme effrayante. Derrière son ordinateur, elle repère des cibles, affine les dialogues et perfectionne les scripts. La persuasion ne connaît ni frontières ni morale. Anis, lui, semble refuser de croire à la brutale conversion de sa nièce et part sur ses traces. Peinture d'une société contemporaine dupe de ses propres outils de manipulation, Les recruteurs nous conduit au coeur d'une contrée déchirée par la guerre, la duplicité et le mensonge, où chacun semble jouer la partition d'un rôle écrit par d'autres. Quand les vérités se fabriquent en série, seul l'amour, l'authentique, sert de boussole aux êtres de raison.