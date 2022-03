Quel est cet oiseau ?

Un petit guide visuel pour identifier les 150 espèces d'oiseaux les plus communes en France et en Europe. Une identification très facile grâce à 2 clés : - Clé n° 1 par habitat : Près de la maison, en forêts, dans les champs, près des points d'eau, au bord de la mer... Tous les oiseaux d'un même habitat sont regroupés dans le même chapitre. En feuilletant l'ouvrage on tombe ainsi très rapidement sur l'oiseau que l'on observe. En cas de doute, les photos, commentées par de courtes descriptions, permettent de trancher entre deux espèces ressemblantes. - Clé n° 2 par couleur : dans une galerie de " mini-portraits "