Vampire Knight Mémoires T07

Yûki et Zero sont en fuite. Mais leur combat est loin d'être terminé, les meilleurs chasseurs sont sur leurs traces et ils seront sans pitié. Mille ans plus tard, Kaname continue de chercher les fragments manquants de l'histoire des vampires. Lorsque des accidents étranges se produisent autour de lui, Kaname montre les crocs pour protéger sa fille... Nul besoin de présenter Vampire Knight, l'un des shôjos les plus appréciés des lecteurs du monde entier. Mémoires lève le voile sur ce qui s'est passé après le dernier tome de Vampire Knight, pour le plus grand bonheur de tous les fans de la série.