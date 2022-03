Game au vert - tome 01

Préparez-vous à la grande aventure que vous offre la nature... Daniel passe sa vie collé à ses jeux vidéo. Alors quand il doit passer quinze jours chez ses grands-parents, à la campagne, sans écran et, pire, sans connexion à un réseau, il a l'impression d'être en enfer. Et ce ne sont pas les jeux de société d'un autre temps qui l'aideront à moins s'ennuyer. Heureusement, son grand-père est un homme plein de ressources. Il se met en tête d'initier le jeune citadin aux petits plaisirs de la nature : faire des ricochets, cueillir des fruits, se baigner dans la rivière... Et quand une mystérieuse femme-louve apparaît pour confier une succession de missions à Daniel, les jeux vidéo paraissent vite bien fades à côté des aventures de " la vraie vie ".