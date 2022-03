Science infuse - tome 01

Une série pleine d'humour et de péripéties pour ceux que la science intrigue et fait rêver... Un soir, Justin et Solène reçoivent la visite d'Ulwazi, un étrange voyageur du futur. Venu leur délivrer un message crucial pour l'humanité, Ulwazi doit d'abord leur expliquer les bases scientifiques nécessaires à sa bonne compréhension... Justin, Solène et Ulwazi vont donc partir ensemble décoder les mystères de l'univers. De la Lune aux confins du système solaire, et même au-delà, Justin et Solène découvrent les concepts fondamentaux de l'astronomie et de la cosmologie afin de mieux comprendre le monde qui les entoure... tout en s'amusant CONCEPT : Véritable aventure riche en enseignement, cette série de bande dessinée destinée à la jeunesse présente de façon simple, pédagogique et amusante les principales théories de la science actuelle : l'astrophysique et le cosmos, la mécanique quantique et l'infiniment petit, les mathématiques appliquées et la biotechnologie. De quoi faire rêver les jeunes (et les plus grands) grâce à la Science... Infuse !