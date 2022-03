Celle qui parle - histoire complète

Piégée entre l'épée et la flèche. Méprisée par les Espagnols. Détestée par les Mexicains. La Malinche est certainement l'un des personnages les plus controversés de l'histoire du Mexique. Née au sein d'une famille noble, elle est offerte, en 1519, aux Espagnols. Sa connaissance des langues náhuatl et maya chontal la destine à devenir un élément clé dans les espoirs de conquête des Conquistadors d'Hernan Cortes. Mais qui était-elle en réalité et pourquoi a-t-elle exercé ce rôle d'interprète, de guide et d'informatrice ? Etait-elle vraiment " du côté " des Espagnols, étrangère entourée d'étrangers, intermédiaire entre deux cultures probablement irréconciliables ? Au-delà de la légende, voici l'histoire de La Malinche vivante, jeune, inexpérimentée, souvent dépassée par les événements, mais avant tout, humaine.