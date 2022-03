Michael Morbius pense avoir trouvé le moyen d'enrayer la maladie qui fait de lui un vampire. Mais dans la précipitation, le scientifique créé un remède qui s'avèrera bien pire que le mal dont il est atteint. D'anciens alliés et de nouveaux ennemis vont rapidement en faire les frais... Tandis que Morbius avec Jared Leto arrive dans les salles obscures le 5 août, voici la dernière mini-série en date consacrée au personnage. Les épisodes, publiés entre 2019 et 2020 aux Etats-Unis sont signés Vita Ayala (à qui l'on doit notamment Marvel Action : Black Panther et James Bond) et Marcelo Ferreira (Absolute Carnage vs Deadpool et War of the Realms : Punisher).