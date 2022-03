Game of Familia Tome 1

Depuis la mort de son père, Sasae vit avec sa belle-mère et ses deux saurs avec qui il n'est pas lié par le sang. Soudainement, un jour, ils se font invoquer dans un autre monde qui a besoin de leur aide. Mais afin d'acquérir la force nécessaire pour se battre et sauver ce monde, on leur apprend qu'ils doivent faire un lourd sacrifice. Et si les femmes de la famille ont toutes des talents extraordinaires, Sasae, lui, n'est qu'un jeune homme parfaitement ordinaire ! Mais pour soutenir sa famille, il va faire une proposition surprenante...