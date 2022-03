Skeleton Knight in Another World Tome 7

Pleure donc, noble guerrier. Je vais terrasser ces monstres ! Ark et ses amis arrivent à Tadiente et font face à un spectacle affligeant : des centaines de personnes courant pour sauver leur vie au milieu de géants noirs et de morts-vivants déchaînés. Au milieu de cette tourmente, Chiyome affronte son frère, Sasuke. Alors que Ark lutte pour protéger les habitants, il fait la rencontre du cardinal du culte de Hilk qui révèle sa nature maléfique. Ark pourra-t-il montrer de quoi il est capable contre cet ennemi puissant à la magie inépuisable et au pouvoir de régénération sans précédent ? ! Ark et Chiyome nous dévoilent toute leur puissance dans ce volume !