Tout savoir sur le bain des bébés

Le bain pour bébés permet de recréer une sphère apaisante et rassurante rappellant le ventre maternel. Véritable relaxation, le bain remémore à bébé ses mois de vie in utero. C'est une approche douce qui permet à bébé de se libérer des tensions créées lors de sa naissance. C'est également un moment de partage fort entre parents et bébé. Dans ce livre, Aurélie Canoville vous donne ses conseils pour réaliser ces bains vous-même, en toute confiance et sécurité. - Des conseils d'une professionnelle - Des idées de bain pour créer du lien avec bébé