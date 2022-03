Marvel Next Gen - I am Groot

Quand les Gardiens de la Galaxie sont piégés dans un trou de ver, un Groot plus petit qu'à l'accoutumée est transporté à des milliards d'années-lumière du reste de l'équipe. Groot se retrouve alors sur une planète peuplée d'étranges créatures où personne ne comprend son langage si particulier. Pour retrouver le chemin de chez lui, il lui faudra d'abord trouver un moyen de traduire "Je suis Groot" ! Cette mini-série inédite surfe sur l'apparence "mini-Groot" que le personnage arborait dans le deuxième opus des films Les Gardiens de la Galaxie (le troisième sortira en 2023, avec un épisode spécial en préambule, à Noël 2022 sur Disney+). Une aventure accessible et idéale pour nos plus jeunes lecteurs.