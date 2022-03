Captain Marvel T06

Captain Marvel et War Machine ne sont plus ensemble, et ça met Carol Danvers de fort mauvaise humeur. Ses amis décident de prendre les choses en main en l'inscrivant à un speed-dating. Est-ce vraiment une bonne idée ? Ne vont-ils pas davantage la contrarier ? D'autant que le vrai souci de Carol est sa faiblesse face à la magie, un problème qu'elle souhaite résoudre pour de bon. Kelly Thompson (Deadpool, Jessica Jones) signe un tournant dans la grande saga de Carol Danvers, alors qu'un film The Marvels, associant l'héroïne à Miss Marvel, se profile pour début 2023. Le Docteur Strange est de la partie, dans une aventure qui pourrait tout changer pour l'héroïne !