Les Oiseaux en BD - tome 03

Tout, tout, tout, vous serez tout sur les zozios ! Ils sont partout autour de nous, dans les airs, nos arbres, nos jardins. Ils ont même envahi notre langage quotidien : bavard comme une pie, cervelle de moineau, gai comme un pinson... Mais savez-vous différencier un martin-pêcheur d'un cingle pêcheur, un tarin des aulnes d'un chardonneret ? Savez-vous que l'oiseau le plus âgé serait né en 1951 et que le grand cormoran peut plonger à une profondeur de plus de 10 mètres ? Qu'ils soient migrateurs, pêcheurs, chasseurs, avec cet album entre humour et vérité scientifique, vous saurez enfin tout ce que vous rêvez savoir sur nos amis à plumes.