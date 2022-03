Marvel Rarities : L'intégrale 1961-1971 (T01)

Vous cherchez des comics de super-héros vintage qui sortent des sentiers battus ? Vous avez trouvé ! Découvrez les aventures du Gardien, du Docteur Fatalis et de Dr Druid, à l'époque où il s'appelait encore Dr Droom ! Ici, les monstres géants, le cosmique et le surnaturel se mélangent ! Cet album rare revient sur une période où Marvel laissait libre cours à la fantaisie de ses auteurs dans des "back-ups", des histoires courtes se situant à la fin des revues Amazing Adventures, Tales of Suspense ou encore Silver Surfer. La majorité de ces aventures, encore jamais publiées en France, sont le fruit de l'esprit de Stan Lee, Jack Kirby, Gene Colan et d'autres légendes des comics !