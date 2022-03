LES CLÉS SUR MON CHEMIN

Dès l'âge de 7 ans, le jeune Michel se passionne pour les serrures et leurs mécanismes, il parvient même à les ouvrir sans grande difficulté. Devenu apprenti, il est victime d'une agression traumatisante qui fera naître en lui un irrépressible désir de vengeance. Pour parvenir à ses fins, ce virtuose du crochetage tente d'obtenir les clés qui pourraient lui ouvrir les portes de la réussite... Mais de l'autre côté du seuil, comment faire la différence entre le Bien et le Mal. Une grand-mère au passé trouble, la nouvelle amie de son père aux moeurs légères ou encore la méprisante et manipulatrice Maria, son premier amour qui tente de lui extorquer de l'argent. Les femmes lui apprennent rapidement à oublier sa naïveté et à s'endurcir. Quand l'indicible rencontre l'impossible ou le récit de l'aventure d'un génie de la serrure.