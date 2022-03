Cool Girls. La puberté en mode confiance

Le passage de l'enfance à l'adolescence est un phénomène très troublant. Tempête corporelle, tempête sous un crâne, éveil sexuel... La puberté déverse en chacune un torrent d'émotions. Conçu pour les filles d'aujourd'hui, ce guide expose les fondamentaux avec fraîcheur et tact, mais sans tabou : cycle menstruel, pilosité, seins, acné, transpiration, complexes et confiance en soi, sentiment amoureux, premiers chagrins d'amour... Il aborde des sujets devenus incontournables : découverte de ses limites et de celles des autres, consentement, orientation sexuelle, réseaux sociaux, troubles alimentaires, agressions sexuelles, etc. Les auteures des Joies d'en bas confirment avec ce nouveau livre qu'elles ont un talent fou pour expliquer sans embarras des choses a priori embarrassantes.