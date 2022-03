Guide du Routard Nord, Pas-de-Calais 2022/23

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Le Nord et le Pas-de-Calais ont des secrets bien cachés : ses immenses plages de sable fin de la Côte d'Opale, ses villes chargées d'histoire, sa gastronomie, ses nombreux musées (plus de 200) dont le Louvre-Lens sans oublier... la convivialité des gens du Nord ! Dans Le Routard Nord, Pas-de-Calais, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - une première partie en couleurs pour découvrir la ville à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (se promener dans le centre et le Vieux-Lille, se perdre dans la Braderie, piquer une tête dans le monde de l'art et de l'industrie au musée La Piscine de Roubaix...), des visites (en prendre plein les yeux au Palais des Beaux-Arts de Lille, faire une halte à la distillerie Claeyssens de Wambrechies, s'émerveiller devant l'imposante villa Cavrois à Croix...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - plus de 20 cartes et 1 plans détachable avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir le Nord, Pas-de-Calais hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis bientôt 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.